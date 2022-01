Festival Pouce ! Cabane de Lionel Bègue Espace Culturel Treulon, 8 février 2022, Bruges.

Pour sa deuxième création, Lionel Bègue nous replonge en enfance : il recrée sa fratrie, microcosme fragile et solide, éphémère et durable, où quatre garçons ne cessent de réinventer leur relation, leurs guerres et leurs jeux, leurs collaborations. Dans cette cabane, on rit, on s’émerveille, on crie, on joue, on change, on s’éloigne, on fait bloc, chacun se retrouve face à l’enfant qu’il est, ou qu’il était : c’est là toute la puissance de la poésie du jeune chorégraphe. En partenariat avec la Ville de Bruges Co-production La Manufacture CDCN Chorégraphie Lionel Bègue / Interprètes Thomas Demay, Steven Hervouet, Baptiste Ménard, Joan Vercoutere / Regard dramaturgique Aude Denis / Création lumière Annie Leuridan / Création musicale Benjamin Collier / Costumes Hélène Le Deist

6€

