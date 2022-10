Festival POTE 2022 Besançon, 21 octobre 2022, Besançon.

EUR 0 0 Festival POTE 2022 aura lieu du 21 au 23 octobre.

Festival participatif et entièrement gratuit, le Festival P.O.T.E. – pour Playing on the Edge (“Jouer sur le fil”) – est un nouveau-venu sur la scène bisontine. Se déployant sur 3 jours rythmés par de nombreux concerts, le festival entend proposer un regard nouveau sur l’interprétation et la création musicale, en investissant notamment les lieux les plus insolites.

Le principe du festival : multiplier les expériences musicales pour créer des conditions de jeu et d’écoute inédites.

Programmation :

Vendredi 21 octobre :

Les impros de Nino, 14h, au CHU.

Éblouie, 17h, à La Citronnade.

D’un air instable ,18h, à la Chapelle de la Citadelle.

Beer and Schubert, 20h au FRAC.

Samedi 22 octobre :

Là où le ciel est tombé dans l’eau, 11h, à l’auditorium du C.R.R.

La mer, 11h30, à La Citronnade.

Solo pour Saxo augmenté, 13h, au Tramway Allende.

Couleurs cordes, 14h, au CLS Bellevaux.

Traverser une rivière […], 15h, au Centre Mandela.

La jeunesse sonique […], 15h30, à la MJC Palente.

Sur le vif, 17h, à l’auditorium du C.R.R.

Là où le ciel est tombé dans l’eau, 20h, à l’auditorium du C.R.R.

Dimanche 23 octobre :

Crop Circle Misery, 11h au Musée du temps.

Les impros de Nino, 12h Tramway.

Lugano Percussion Ensemble, 15h Chapelle Citadelle.

Les jours ordinaires, 16h Bastion.

Concert de clôture : Coming together, 18h, à l’auditorium du C.R.R.

festivalpote@gmail.com https://www.festivalpote.com/fr/

Besançon

