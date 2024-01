Festival português Lanildut, vendredi 2 février 2024.

L’ Amicale laïque de Lanildut, en liaison avec la mairie et des associations de la commune, organise un weekend de découverte du Portugal, les 2, 3 et 4 février.

Au programme, un film chaque jour (Capitaines d’Avril, Diamantino et Kuzola, le chant des racines), et le samedi 3 février, un concert du groupe portugais « Messejana » qui propose une nouvelle interprétation de thèmes traditionnels portugais.

Spécialités portugaises à déguster le samedi soir.

Tarifs :

2 € chaque film. 10 € le concert. Pass à 14 € pour l’ensemble des spectacles. .

Espace Queffelec

Lanildut 29840 Finistère Bretagne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 20:00:00

fin : 2024-02-04 23:30:00



L’événement Festival português Lanildut a été mis à jour le 2024-01-22 par OT IROISE BRETAGNE