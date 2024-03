Festival Pop’Up Café Mourenx, samedi 13 avril 2024.

Festival Pop’Up Café Mourenx Pyrénées-Atlantiques

a

– 9h30 et 10h30 Ateliers de motricité au Dojo ( de 0 à3 ans )

– 10h30 Animation du marché du samedi, Magie close up par le magicien Arno Sinic et concert en déambulation de Radiophonic West Band.

– 14h à 16h Ateliers au Mi[X] et à la MJ (à partir de 6 ans)

– 14h à17h » Les fouilleurs du temps » , ateliers pour découvrir l’archéologie (a partir de 8 ans).

– 14h à 16h « Silence, on bouge ! » atelier vidéo à la Cyber au MI[X].

14h à 16h atelier Mix’Danse à la MJCL (à partir de 6 ans)

14h30 à 15h30 atelier Hip Hop animé par les artistes de la Cie Surprise Effect à la MJC (à partir de 6 ans)

15h à 16h au MI[X] lecture théâtralisée du livre

16h goûter offert pour les enfants / sous les platanes animation de magie close up par le magicien Arno Sinic et concert de Radiophonic West Band.

17h à minuit Soirée spectacles en plein air place des Pyrénées. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 09:30:00

fin : 2024-04-13

MIX et MJC

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine culture@mourenx.fr

L’événement Festival Pop’Up Café Mourenx a été mis à jour le 2024-03-22 par OT Coeur de Béarn