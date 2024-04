Festival Populeyre Salles, vendredi 7 juin 2024.

Festival Populeyre Salles Gironde

7ème édition du Festival Popul’Eyre, né en 2017, à l’initiative de l’association salloise Du Bruit En Coulisses.

Le temps d’une douce soirée et d’un samedi d’été, sur les rives de l’Eyre, le Festival Popul’Eyre rassemble curieux, amoureux de spectacles sincères, et militants d’une culture populaire qui éveille, autour d’un programme mêlant théâtre, performances, concerts et animations eco-citoyennes.

Popul’Eyre célèbre la pluralité des expressions artistiques et la variété des engagements. Il s’adresse à tous, aux petits comme aux plus grands et souhaite agir comme un catalyseur de bonne humeur et d’initiatives positives.

Il est le symbole du socle sur lequel s’est développée l’association l’idée que la culture doit être accessible à tous, partagée en grand et qu’elle est essentielle pour interroger notre rapport au monde. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07

fin : 2024-06-08

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine

