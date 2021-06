Vienne Vienne Isère, Vienne Festival Pop’Sciences – Maison du jazz Vienne Vienne Catégories d’évènement: Isère

Vienne

Festival Pop’Sciences – Maison du jazz Vienne, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Vienne. Festival Pop’Sciences – Maison du jazz 2021-07-09 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-10 19:00:00 19:00:00 Maison du Jazz 11 rue du Cirque

Vienne Isère Pour la 3e édition du Festival Pop’Sciences, Pop’Sciences collabore avec Jazz à Vienne pour vous offrir une programmation autour de la musique et des sciences ! dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Vienne Étiquettes évènement : Autres Lieu Vienne Adresse Maison du Jazz 11 rue du Cirque Ville Vienne lieuville 45.52413#4.87843