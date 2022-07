Festival Pop-Up Culturel : Spectacle « L’Ours et la Louve » – Cie Furiosa

Festival Pop-Up Culturel : Spectacle « L’Ours et la Louve » – Cie Furiosa, 17 juillet 2022, . Festival Pop-Up Culturel : Spectacle « L’Ours et la Louve » – Cie Furiosa



2022-07-17 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-17 16:00:00 16:00:00 Rdv 15h à la Salle de Réception sur la place du Champ de Foire. Spectacle familial et tous public, gratuit et sans réservation. Rens : 07 86 08 42 83 / popup@furiosart.com Spectacle « L’Ours et la Louve » – Cie Furiosa : Au gré de leurs chansons, ils nous guident dans un monde imaginaire qui éveille les sens et nous convie l’air de rien à faire face à nos peurs, abordant avec subtilité le thème de la différence et de la quête d’identité. En arrière-plan, les illustrations animées en noir et blanc d’Anne-Lise Boutin achèvent de nous immerger dans ce conte initiatique hypnotisant.

La restitution du travail des enfants du centre des loisirs Les Globes Trotters aura lieu à la suite du spectacle. Rdv 15h à la Salle de Réception sur la place du Champ de Foire. Spectacle familial et tous public, gratuit et sans réservation. Rens : 07 86 08 42 83 / popup@furiosart.com dernière mise à jour : 2022-07-07 par

