Festival Pop & Psy Ground Control Paris, 24 novembre 2023, Paris.

Du vendredi 24 novembre 2023 au dimanche 26 novembre 2023 :

.Tout public. Jusqu’à 81 ans. gratuit

Le festival POP & PSY revient en 2023, plus riche en talks et en surprises que jamais !

Nos objectifs : dynamiter les idées reçues sur la santé mentale, libérer la parole et proposer des solutions avec une approche scientifique et ludique.

La première édition du festival pop de la santé mentale a été un vrai succès. Cette deuxième édition promet d’être encore plus surprenante, émouvante et passionnante, avec la présence cette année encore, de nombreux artistes, experts et personnalités !

– Au programme –

Plus de 15 talks et tables rondes, un Village des Solutions, 3 soirées de cabaret, concerts, lectures et DJ sets, une expo d’art graphique et des ateliers…

– Premiers noms –

Camille LelloucheFatou DiomeAntoine PelissoloCamélia JordanaAnna RoyKim Lewin Albert MoukheiberAndréa BescondNadim Bel LallahomCynthia FleuryLéonie Pernet

Nabil Harlow

Plus d’infos à venir, juste ici.

Pour s’inscrire, c’est juste ici.

Le Festival Pop & Psy est un festival à but non lucratif. Il est porté par la Fondation Falret reconnue d’utilité publique. L’entrée est gratuite dans la limite des places disponibles. N’hésite pas à soutenir le festival en faisant un don lors de l’achat de vos billets (inscription à venir).

Ground Control 81 rue du Charolais 75 012 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/291355806626449/?ref=newsfeed&locale=fr_FR https://www.facebook.com/GroundControlParis/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/GroundControlParis/?locale=fr_FR

Ground Control