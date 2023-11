Festival Pop & Psy Ground control Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Deuxième édition du Festival Pop & Psy à Ground Control du 24 au 26 novembre 2023. Evènement culturel et scientifique gratuit, inclusif et audacieux, le festival pop de la santé mentale est de retour. Au programme: Tables rondes , réunissant experts, acteurs associatifs, personnes concernées et artistes, autour de thématiques telles que : le coût mental du racisme, les troubles du comportement alimentaire, ou encore la dépression périnatale

Talks Camille Lellouche, Cynthia Fleury, Camélia Jordana, Fatou Diome, Nabil Harlow et beaucoup d'autres

Camille Lellouche, Cynthia Fleury, Camélia Jordana, Fatou Diome, Nabil Harlow et beaucoup d’autres Ateliers interactifs sur les troubles psychiques et les soins existants

sur les troubles psychiques et les soins existants Concerts et D J

Village des solutions : à la rencontre des associations et acteurs innovants en santé mentale

à la rencontre des associations et acteurs innovants en santé mentale Exposition d’art graphique, réalisée par Kiblind et la diffusion d’un podcast exclusif Pour plus d’informations et pour consulter le programme du

Ground control 81 Rue du Charolais 75012 Paris

