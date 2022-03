Festival Pop de la Crau Istres, 27 avril 2022, Istres.

Festival Pop de la Crau La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres

2022-04-27 19:30:00 19:30:00 – 2022-04-27 La Grange Entressen Avenue de la Crau

Istres Bouches-du-Rhône

5 5 Avec Big Fat Papa’z et Fuzz Top the real tribute to ZZ Top.

La Grange Entressen accueille la deuxième édition d festival Pop de la Crau.

+33 4 13 29 56 58

Avec Big Fat Papa’z et Fuzz Top the real tribute to ZZ Top.

La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres

dernière mise à jour : 2022-03-15 par