Festival – Pont des arts Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Festival – Pont des arts Pontarlier, 4 juin 2022, Pontarlier. Festival – Pont des arts Pontarlier

2022-06-04 – 2022-06-18

Pontarlier Doubs Festival de Théâtre et des Arts de la rue, organisé par “La Sarbacane Théâtre”, avec le soutien de la Ville de Pontarlier.

Pont des Arts s’apprête à inverstir les rues, les places et le parc du Grand Cours pour fêter la culture dans tous ses états : théâtre en plein air, spectacles de rue, concerts pour toute la famille. billetterie@sarbacane-theatre.com +33 3 81 46 68 27 http://www.festivalpontdesarts.com/ Festival de Théâtre et des Arts de la rue, organisé par “La Sarbacane Théâtre”, avec le soutien de la Ville de Pontarlier.

Pont des Arts s’apprête à inverstir les rues, les places et le parc du Grand Cours pour fêter la culture dans tous ses états : théâtre en plein air, spectacles de rue, concerts pour toute la famille. Pontarlier

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Ville Pontarlier lieuville Pontarlier Departement Doubs

Pontarlier Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/

Festival – Pont des arts Pontarlier 2022-06-04 was last modified: by Festival – Pont des arts Pontarlier Pontarlier 4 juin 2022 Doubs Pontarlier

Pontarlier Doubs