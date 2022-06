Festival Pont des Arts – Le vrai chic littérère Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: 25300

Pontarlier 25300 EUR 0 0 Dans le cadre du festival Pont des Arts, de théâtre et des arts de la rue, organisé par « La Sarbacane Théâtre ».

Cette librairie mobile a une particularité : elle est sur roues ! Jean-Jacques, libraire passionné et accueillant vous attend !

Du mercredi 1er juin au mardi 7 juin : Place d’Arçon.

