Le Havre 76600 L’association IA ORA NA TAHITI-LE HAVRE organise pour la première fois en Normandie le festival polynésien : “Escale à Tahiti”. Le temps d’un week-end, venez découvrir la culture polynésienne et la richesse de Tahiti et ses îles. Au programme : concerts, danses, ateliers, projections, tatoueurs maohi, marché polynésien, restauration locale (Ma’a Tahiti)… Ne manquez pas ce grand rassemblement du Pacifique : artistes, artisans, associations et personnalités seront au rendez-vous. Le samedi 11 juin de 10h à 2h et le dimanche de 10h à 19h, au Magic Mirrors.

L'association IA ORA NA TAHITI-LE HAVRE organise pour la première fois en Normandie le festival polynésien : "Escale à Tahiti". Le temps d'un week-end, venez découvrir la culture polynésienne et la richesse de Tahiti et ses îles. Au programme : concerts, danses, ateliers, projections, tatoueurs maohi, marché polynésien, restauration locale (Ma'a Tahiti)… Ne manquez pas ce grand rassemblement du Pacifique : artistes, artisans, associations et personnalités seront au rendez-vous. Le samedi 11 juin de 10h à 2h et le dimanche de 10h à 19h, au Magic Mirrors.

Gratuit, sauf la soirée (35€).

