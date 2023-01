FESTIVAL POLYGLOTTE Nort-sur-Erdre Nort-sur-Erdre Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique Polyglotte lance son 18ème festival qui aura lieu du 17 mars au 2 avril 2023, sur le thème « LA DANSE ».

Au programme des films pour petits et grands au Généric et au Paradiso.

Des démonstrations et des initiations à différentes danses proposées par des associations locales à la salle des Loisirs (Nort Sur Erdre).

Venez danser avec nous.

contact@centre-polyglotte.eu http://www.centre-polyglotte.eu/16-agenda/114-festival-2020-bis-2

