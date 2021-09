Festival “Polars du Sud” à Pibrac – Vendredi 8 octobre Médiathèque, 8 octobre 2021, Pibrac.

Festival “Polars du Sud” à Pibrac – Vendredi 8 octobre

Médiathèque, le vendredi 8 octobre à 20:30

La [Médiathèque](http://www.mediatheque-pibrac.fr/), l’Esplanade des Mots, accueille le Festival Polars du Sud, le vendredi 8 octobre à 20h30, avec Sandrine Cohen est comédienne, scénariste et réalisatrice de fictions et de documentaires. Récemment, elle a écrit Les régates, Cassandre, pour France 3 et réalisé des épisodes de Ici Tout Commence pour TF1. Passionnée de faits divers, elle a aussi réalisé trois documentaires sur des crimes de proximité, passionnels et familiaux. Elle s’est intéressée, au-delà du sensationnel, au mécanisme du passage à l’acte. Rosine, une criminelle ordinaire, son premier roman publié aux éditions du Caïman, est tiré de ces expériences. Son deuxième roman, Tant qu’il y a de l’amour est à paraître en janvier 2022. Elle a également écrit Une vie à inventer, l’histoire de la première femme bionique de France, aux éditions Albin Michel.

Sur inscription

Médiathèque 40 Rue Principale, 31820 Pibrac Pibrac Haute-Garonne



