2022-10-23 – 2022-10-23

Porté par le centre d'art Spacejunk de Bayonne, Points de Vue est un événement culturel dédié au Street art au Pays Basque.

