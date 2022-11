Festival POC Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: 13001

Parcours artistique, concerts, expositions, projections, ateliers…



A nouveau le festival POC offrira aux festivaliers un parcours artistique riche et de qualité. Une nouvelle fois, les Poc’iens sont à l’affiche, avec une merveilleuse programmation d’ateliers, d’expos, de concerts et de projections. Ensemble, démontrons que l’art, quelque soit son expression, est bien vivant et que notre quartier en est un bel exemple !



Vendredi 18 novembre

Vernissage commun à partir de 19h



Samedi 19 novembre & dimanche 20 novembre

de 10h à 20h



Dimanche 20 novembre

Du 18 au 20 novembre, c'est le parcours artistique des POC ! Venez déambuler ! https://www.festivalpoc.fr/

