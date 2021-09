Festival POC à la Casa Consolat: : Lecture, Atelier et Concert de Rébétiko Casa Consolat, 8 octobre 2021, Marseille.

Casa Consolat, le vendredi 8 octobre à 12:00

Pour ce 2e week-end des POC la Casa Consolat continue sa programmation! – De 12h à 14h : C’est la cantine ! Au menu du vendredi : Poisson – De 16h à 19h : Retrouver l’association “En parler” qui tiendra un stand pour sensibiliser sur la prise de parole lorsque l’on est victime de violence sexuelle. – De 17h à 18h : Présentation de “Séxualités Monstres” et “Eaux bénites” nouveaux livres de Valentina Viettro avec lecture d’un extrait. Valentina Viettro est née en Uruguay en 1982 et réside en France depuis 2015. Elle est écrivaine et performeuse, ses livres ont été publiés en Uruguay et Argentine, elle est aussi apparue dans de nombreuses revues et anthologies en Argentine, Belgique, Chili, Colombie, France, Mexique et Uruguay. Sexualités Monstres, expose avec une excellente manœuvre narrative d’autofiction la sexualité de personnages hors-norme sans échapper aux inquiétudes des femmes contemporaines, indépendantes et militantes avec des tournures poétiques crues et intimistes. Dans son dernier livre, Eaux Bénites, elle a choisi un format hétéroclite où le récit se partage entre de la prose poétique et de la microfiction, où le corps érotique s’étend donnant lieu à la rage. – De 18h à 19h : Atelier Compas y Palmas Venez vous initier ou vous perfectionner aux rythmes Flamenco et Percussion des mains pour apprendre à jouer ensemble, accompagner la guitare, le chant et la danse. L’atelier sera accompagné à la guitare et au chant et se terminera par un mini-concert de guitare. Animé par Nico “Duque” Bonet et Hadrien Moglia – De 21h à 23h : Concert de Rébétiko Trío ! D’abord ce sont les regards qui se croisent, puis les doigts se mettent à danser sur les cordes des instruments. Le premier son était doux et mélodique mais plein de peines et de douleurs nostalgiques… la chanson sortait d’une âme clandestine. Le Rébétiko Trío joue et chante avec passion des chansons grecques d’il y a un siècle, dans la vie quotidienne d’aujourd’hui qui est de plus en plus abordée dans le passé. Le trio Rebetiko c’est le bouzouki de Tassos Tsitsivakos, les tzouras et baglamas d’Andreas Melas et la guitare de Yannis Pournaras. Entrée à prix libre, conseillé 5€ – Restauration sur place : repas grec !

Prix libre (5€ conseillé)

Casa Consolat 1 rue consolat, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



