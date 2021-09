Festival POC à la Casa Consolat: Fresque, Atelier participatif et Concert de Jedba Casa Consolat, 2 octobre 2021, Marseille.

Casa Consolat, le samedi 2 octobre à 12:00

– Durant toute l’après-midi : Venez découvrir nos artistes Ophélie et Tim en action dans la Casa Consolat, en effet iels viendront peindre une fresque dans notre sas d’entrée ! “Claudia de Loret est un personnage fictif créé par Poux laid, dessineur et Ophélie Stern, artiste plasticienne. À eux deux ils mélangent leurs idées et s’amusent à collectionner, recycler, transformer, réinterpréter. Dans le cadre du festival poc Claudia de Loret propose une fresque colorée et fantasmagorique.” – En continu de 15h-17h : Martin et Valentina vous proposent l’atelier participatif : “FAIS 10 VERS” Oyez oyez troubadours contemporains ! Retrouvons-nous devant la Casa Consolat pour faire la chronique poétique du quartier, que nous lirons en direct au mégaphone. Participation libre. – De 21h à 23h : Concert de JEDBA En traduction littérale : ‘Danser en Transe’. Empli de sonorités Gnawa, musique traditionnelle africaine jouée par les esclaves des tribus d’Afrique noire lors de cérémonies, le projet Jedba est la fusion entre le Diwane, Gnawa algérien, le jazz et l’afrobeat. Du groove, parfois mêlant la Soul et le Rock. Le Gumbrie dialogue avec la guitare électrique. Le clavier et la batterie ponctuent avec délicatesse cette belle conversation entre la tradition orale et la modernité. L’élévation spirituelle par la recherche de la transe en symbiose avec la musique. Amine BOUKRAA – GUMBRIE ET CHANT Nadji BOUKARANA – GUITARE ELECTRIQUE, CHOEUR Masahiko UEJI – CLAVIER Lounes BENNARI (Nissou) – BATTERIE, PERCUSSIONS, CHŒUR [https://www.youtube.com/watch?v=RWR-s7wPSO0](https://www.youtube.com/watch?v=RWR-s7wPSO0) Entrée à prix libre, conseillé 5€ – Restauration sur place !

Prix libre (5€ conseillé)

Casa Consolat 1 rue consolat, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T12:00:00 2021-10-02T23:59:00