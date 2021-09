Marseille Casa Consolat Bouches-du-Rhône, Marseille Festival POC à la Casa Consolat: CLOTURE DES POC – Stage de Tammorra, Repas napolitain et Concert de Luca Rossi Casa Consolat Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

C’est déjà la clôture des POC, la Casa Consolat vous a contocté une journée napolitaine… ! – De 17h à 19h : Stage de Tammora avec Luca Rossi Luca Rossi est considéré aujourd’hui comme l’un des représentants majeur de la musique traditionnelle italienne. Il animera, à partir de sa méthode “Tammora Italian Frame Drum”, un atelier de tambours sur cadre. Le but étant de plonger dans l’univers paysan de l’Italie du sud, d’où est issue cette musique, à travers les rythmes, chansons, univers sonores des célébrations ou des rites du quotidien de la longue tradition de la tarantella. Prix : 25€, avec le concert Max. 12 personnes Réservation : Assokilo 06 37 45 61 73 – A 19h30 : Repas Napolitain – A 21h : Concert de Luca Rossi ♫♫♫ Casa Consolat 1 rue consolat, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

