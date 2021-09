Festival POC à la Casa Consolat Casa Consolat, 6 octobre 2021, Marseille.

Festival POC à la Casa Consolat

Casa Consolat, le mercredi 6 octobre à 12:00

Pour ce mercredi des POC on se retrouve avec …: – La cantine de 12h à 14h ! Au menu : Viande – De 15h à 17h30 : Venez découvrir l’atelier d’architecture et d’urbanisme à la Casa Consolat : un peu d’imagination et un vaste choix de matériaux pour construire ensemble la ville de nos rêves ! Pour les enfants ! Avec l’association Dadomino – De 18h à 19h : Ateliers de Musique Brésiliennes : Samba puis Choro Apprentissage et pratique du répertoire, des codes musicaux et, du riche langage rythmique et mélodique du Samba (pratique du chant en portugais et de la percussion) ou du Choro (pratique instrumentale, interprétation et improvisation autour d’un répertoire syncopé, espiègle et sautillant). Pour toustes ! Avec l’association La Sincopada. – De 19h à 20h : Venez écouter les lectures de “Des nouvelles de l’été”. Ce sont 5 nouvelles, écrites cette fin d’été, dans le prolongement d’ateliers d’écriture animés à la Casa Consolat par Martin Chabert. “Avez-vous vu un petit chien jaune ?”, de Marie Schwartz “Tu ne diras rien ?”, de Emmanuelle Hardy “Les peurs les plus tenaces”, de Thibaut Bracq “Ne croyez-vous pas ?”, de Cathy Loiseau “Ne plus se voir”, de Martin Chabert – A 22h : OPEN MIC Poétique la place est ouverte pour vous entendre en poésie, textes, slam, chanson… – Restauration sur place

♫♫♫

Casa Consolat 1 rue consolat, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T12:00:00 2021-10-06T23:00:00