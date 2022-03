Festival Pluriel.les – 5ème édition Jaux, 15 mars 2022, Jaux.

Festival Pluriel.les – 5ème édition Jaux

2022-03-15 – 2022-03-20

Jaux Oise Jaux

Le Festival Pluriel.les – qui met à l’honneur les femmes et l’inclusion dans le cinéma international contemporain – souffle les bougies de son cinquième anniversaire !

Le tapis rouge sera à nouveau déroulé pour accueillir les stars du cinéma français à Compiègne et l’ambiance festive sera au rendez-vous. Compétitions de films forts en avant-premières (long métrages, documentaires et courts métrages), tables rondes, venues d’équipes, dédicaces, ciné-débats, rencontres avec les membres des jurys, le Festival Pluriel.les est l’évènement du printemps qui réunit le public et les artistes autour de nouveaux schémas positifs.

Programmation et billetterie sur le lien en barre d’informations.

info@festivalplurielles.com https://festivalplurielles.com/

Festival Pluriel.les

Jaux

