Festival pluridisciplinaire Le vivier : Réinventer l’Espace Théâtre El Duende, 2 décembre 2022, Ivry.

Le vendredi 02 décembre 2022

de 18h00 à 00h00

. payant Tarif Plein 16 euros Tarif Réduit 13 euros Tarif groupe 11 euros Enfants -10 ans / association 8 euros

Festival itinérant pluridisciplinaire témoignant des sujets et enjeux sociétaux que traversent un monde en perte de repères. Cette édition s’articule autour du thème : Réinventer l’Espace.

Festival pluridisciplinaire témoignant des sujets et enjeux sociétaux que traversent un monde en perte de repères. Cette deuxième journée du 2 décembre s’intitule Réinventer l’Espace

Programme

Une exposition : 18H00

Série Photographique Corps à Corps de Victoire Orth

La série Corps à corps naît d’une réflexion sur l’expression de la féminité.

Elle se matérialise par un besoin d’explorer ce spectre (féminité? /masculinité?)

Mes images mettent en avant des corps; leur expression, leur lignes, leur singularité.

Ce projet est en partenariat avec Le Point FMR, Librairie Galerie Artazart, Festival Off Arles Exposition

.Site de l’artiste

Une performance : 19H00

Corps à Corps Performance-lecture autour de l’exposition. Proposée par le Collectif 804

Site de l’artiste

Une pièce : 20H30

Mon Corps Est Une Arme pièce immersive sous forme d’escape game autour de textes d’activistes féministes. Proposée par la Compagnie des CriArts

En 2045, un groupe de survivantes, « les Amazones » , prépare un sabotage des réseaux de télécommunication pour s’en emparer et redonner vie à la gent féminine

Immergé dans ce dernier bastion de survivantes révolutionnaires et recluses, le spectateur est invité à aider les Amazones à organiser ce coup d’éclat et d’État, afin de remettre les hommes et les femmes sur un point d’égalité.

Mêlant jeu théâtral, danse, musique, arts de la rue et vidéos, en reprenant et portant tantôt des mots et actes hérités de femmes emblématiques de toutes générations, tantôt de ceux de femmes violentées, « Mon corps est une arme » met en lumière ces femmes, les femmes, leurs actions, leurs luttes mais aussi leurs souffrances, re-définissant et mettant ainsi en perspective les notions de féminité et de féminisme dans leurs différents espaces, où chacune et chacun peut et doit y trouver sa juste place.

Teaser « Mon corps est une arme »



Durée : 1h10

Ce projet est en partenariat avec Le lieu de résidence artistique Anis Gras, le café de la Gare, Les Frigos et le magazine culturel Toute La Culture.

Un dj set : 22H00

The Weird Whale Robinson Langeard

À coup de mélodies synthétiques, de discours et de percussions pop-expérimentales, Weird Whale s’isole pour diffuser une musique entrainante et profondément introspective. Les rêves sont la pierre angulaire de son set, reflétant les perceptions d’un monde intérieur en construction, et d’un environnement hostile. Laissez-vous bercer par un puissant rugissement, une musique créative et imaginale éveillant les sens.

Durée : 45 minutes / 1h

Style : musique électronique

Site de l’artiste

Théâtre El Duende 23 rue Hoche 94200 Ivry

