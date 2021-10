Sainte-Cécile Sainte-Cécile Manche, Sainte-Cécile Festival pluriculturel Sainte-Cécile Sainte-Cécile Catégories d’évènement: Manche

Sainte-Cécile

Festival pluriculturel Sainte-Cécile, 16 octobre 2021, Sainte-Cécile. Festival pluriculturel 2021-10-16 10:00:00 – 2021-10-16 Salle des fêtes Rue Bellevue

Sainte-Cécile Manche Sainte-Cécile L’Association Reem Doogo se fait une joie de vous retrouver à l’occasion de son Festival Pluriculturel.

Au programme :

A partir de 10h, ouverture de l’exposition-vente : artisanats, produit de beauté, stage de danse africaine, atelier peinture etc… Possibilité de manger sur place le midi : riz gras, banane plantin, grillade etc.… Dégustation de Bissap et jus de Gingembre etc…

Animation assurée à partir de 14h00 par Shelly Allone (Poésie Afro Trans) et Big Band (Joker Jazz Band Orchestra de Villedieu-Les-Poêles).

A partir de 19h30 : dîner-concert avec l’incontournable Jean Richard, défilé de mode Germen’s suivie d’une soirée dansante. Rendez-vous à la salle des fêtes de Sainte-Cécile dès 10h.

