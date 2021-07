Festival Plinn Bourbriac, 11 août 2021-11 août 2021, Bourbriac.

Festival Plinn 2021-08-11 20:30:00 – 2021-08-15

Bourbriac Côtes d’Armor Bourbriac

Le festival Plinn du Danouët (Bourbriac – 22) est devenu au fil du temps un rendez-vous incontournable des amoureux de la culture populaire. Au programme : mercredi 11 août : 20h30 à la chapelle : veillée cantiques bretons – Jeudi 12 août : 14h départ devant la salle : découverte du patrimoine pays Plinn (en voiture). A 20h45 à l’église de Bourbriac : concert bombarde et orgue avec Gildas Moal et Laurent Le Bot (organisé par les amis de l’Orgue) – Samedi 14 août : Journée d’étude du terroir Plinn de 9h-17h30 ; stages Kan ha diskan Sterenn Diridollou et Ronan Guéblez. A 17h30 : Balade musicale et chantée sur le chemin de Per an Dall avec les stagiaires et intervenants. A 21h : Fest-noz avec restitution des stagiaires, groupe Padmada et scène ouverte – Dimanche 15 août : Pardon de la chapelle du Danouët à 10h30 à la chapelle : messe avec textes et chants bretons (traduits). A 11h30 sur la place du Danouët : apéritif sonné offert par l’association. A 12h à la ferme : repas chanté, concours chant à écouter . A14h : concours Plinn : kan ha diskan, biniou/bombarde, clarinettes, duo, solo, groupe musical, danse. Stands et expositions à la chapelle. A 19h à la ferme: Koan Vras (grand repas) sur réservation. A 21h : fest-noz avec les musiciens/chanteurs de la journée et scène ouverte. Résultats des concours – Concours de boules, samedi 14 et dimanche 15 août : en doublettes formées à partir de 14h.

contact@danouet.bzh +33 6 47 80 77 92 http://danouet.bzh/

