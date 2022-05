Festival Pliant Maisonnisses Maisonnisses MaisonnissesMaisonnisses Catégories d’évènement: Creuse

Maisonnisses

Festival Pliant Maisonnisses Maisonnisses, 28 mai 2022

2022-05-28 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-28 22:00:00 22:00:00

Maisonnisses Creuse 26 Rue Simon Bauer Maisonnisses Creuse Maisonnisses Rendez-vous à la salle communale à partir de 18h. Participation libre. Sur réservation. Dans le cadre du Festival Pliant.

Bal, Slam, Cabaret :

18h : bibliothèque de plein air avec lectures.

19h : repas tiré du sac et valse musette

20h30 : Cabaret du Festival. Slam, chansons. La Quarantaine, récital Eric Ardouin Rendez-vous à la salle communale à partir de 18h. Participation libre. Sur réservation. 26 Rue Simon Bauer Maisonnisses Maisonnisses

