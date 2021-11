MaisonnissesMaisonnisses Maisonnisses Maisonnisses 23150, Maisonnisses Festival Pliant Maisonnisses Maisonnisses MaisonnissesMaisonnisses Catégories d’évènement: 23150

Maisonnisses

Festival Pliant Maisonnisses Maisonnisses, 6 novembre 2021, MaisonnissesMaisonnisses. Festival Pliant 26 Rue Simon Bauer Maisonnisses Maisonnisses

2021-11-06 17:30:00 17:30:00 – 2021-11-06 19:30:00 19:30:00

Maisonnisses 23150 26 Rue Simon Bauer Maisonnisses 23150 Maisonnisses De 17h30 à 19h30. Pass sanitaire demandé. Dans le cadre du Festival Pliant.

Apéro-concert : Pour la partie concert, Pat an Guest composition de Pat Bonnaud. Avec l’auteur lui-même, Banban à la batterie et Pierre Baron au piano. Entre R’n’B et ballades, un moment à savourer pour amateurs et mélomanes.

Pour la partir apéro : bar associatif par l’association La Challandise. De 17h30 à 19h30. Pass sanitaire demandé. 26 Rue Simon Bauer Maisonnisses Maisonnisses

dernière mise à jour : 2021-10-27 par OT Creuse Sud-Ouest

Détails Catégories d’évènement: 23150, Maisonnisses Autres Lieu Maisonnisses Maisonnisses Adresse 26 Rue Simon Bauer Ville MaisonnissesMaisonnisses lieuville 26 Rue Simon Bauer Maisonnisses Maisonnisses