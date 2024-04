Festival Pliant Maisonnisses, jeudi 9 mai 2024.

Festival Pliant Maisonnisses Creuse

L’invité d’honneur du Festival Pliant est Pef. Auteur, illustrateur, dessinateur militant, le poète Pef sait donner toute leur liberté aux mots. Il les aime de toutes les couleurs, en recréation, d’amitié et de tendresse et d’humour”.

Bienvenue au 11e Festival Pliant

Cette année, le Pliant est un Pef’tival !

À peu près tout ce qui peut enchanter petites et grandes, grands et petits autour d’un amour commun de la poésie, de la musique, du spectacle, de la convivialité… et de la Creuse ! De belles rencontres et de joyeux partages, le temps de déplier et de replier le plus peftillant des festivals !

Programme à retrouver sur https://www.lechampsecret.com 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 19:00:00

fin : 2024-05-12

Maisonnisses 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine

