Rendez-vous à 10h sur le parking du Village de Masgot. Dans le cadre du Festival Pliant.

Promenade à énigmes au pas du botaniste. Les habitués s’en réjouissent déjà : retrouver le botaniste c’est toujours un moment fascinant. Mieux connaître ce que l’on connaissait, découvrir ce que l’on voyait sans pouvoir le nommer. Ce sera le long des murets, au bord du chemin, une approche des plantes à l’automne. Au long des 1500 mètres de cette promenade bordée d’énigmes, l’énigmatheux posera ses questions et ce ne sera pas triste. Rendez-vous à 10h sur le parking du Village de Masgot. Village de Masgot Fransèches Fransèches

