Festival Plein'R Riec-sur-Bélon, 15 mai 2022

Festival Plein’R Riec-sur-Bélon

2022-05-15 – 2022-05-15

Riec-sur-Bélon Finistère Riec-sur-Bélon

Riec-sur-Belon recevra un marché de producteurs ouvert aux paysans bios, artisans originaux et associatifs. Pour que tout le centre bourg se mette en fête, sont prévus musique, contes, causeries de réflexion, balade botanique, petite restauration.

Après faillites et drames sociaux, ne restera-t-il qu’une seule ferme laitière en 2050 dans le Finistère ? La veille au soir à 20h, la soirée cinéma dans la salle “la numéro 3” permettra d’échanger avec deux cinéastes qui ont choisi d’interpeller les citoyens. Participation libre.

Accès libre et gratuit.

Evénement organisé par ABC (Agriculteurs Biologiques de Cornouaille)

https://www.facebook.com/Festival-PleinR-F%C3%AAte-bio-de-Riec-110768997122743/

Riec-sur-Bélon

