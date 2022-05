Festival PLEINE LUNE : Concert SCYLLA Fillinges Fillinges Catégories d’évènement: Fillinges

Haute-Savoie

Festival PLEINE LUNE : Concert SCYLLA Fillinges, 17 juin 2022, Fillinges. Festival PLEINE LUNE : Concert SCYLLA Fillinges

2022-06-17 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-17 23:30:00 23:30:00

Fillinges Haute-Savoie Fillinges CONCERT EXCLUSIF DE SCYLLA r nAttention: Billetterie gratuite obligatoire en ligne avec QR code, pour pouvoir rentrer sur site ! Lien ci-dessous : r nhttps://scyllafillingespleinelunecc4r2022.eventbrite.fr culture@cc4r.fr https://scyllafillingespleinelunecc4r2022.eventbrite.fr/ Fillinges

