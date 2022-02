Festival Plein la Bobine: Ciné-concert Issoire Issoire Catégories d’évènement: Issoire

Issoire Puy-de-Dôme Issoire En famille ou entre amis, venez profiter de projections de courts et longs métrages, d’ateliers, d’expositions, de rencontres et d’évènements spéciaux !

Parmi les rendez-vous à ne pas manquer : le ciné-concert ouvert à tous. info@pleinlabobine.com +33 7 83 50 90 45 http://www.pleinlabobine.com/ Auditorium 195 Boulevard de Barrière Issoire

