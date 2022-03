Festival Playtime Place Dinan 44490 Le croisic Le croisic Catégories d’évènement: Le croisic

**Festival Playtime**

cinéma Le Hublot

Du 1er au 15 avril 2022, le cinéma le Hublot participe à la 7° édition de Playtime, fête du cinéma pour les cinémas indépendants de Loire Atlantique.

Au programme, films en avant-première, une sélection Jeune Public, films des festivals du territoire, rencontres avec des professionnels du cinéma.

Programme et horaires sur notre site : [www.cinemalehublot.com](http://www.cinemalehublot.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T09:00:00 2022-04-01T19:00:00;2022-04-02T09:00:00 2022-04-02T19:00:00;2022-04-03T09:00:00 2022-04-03T19:00:00;2022-04-04T09:00:00 2022-04-04T19:00:00;2022-04-05T09:00:00 2022-04-05T19:00:00;2022-04-06T09:00:00 2022-04-06T19:00:00;2022-04-07T09:00:00 2022-04-07T19:00:00;2022-04-08T09:00:00 2022-04-08T19:00:00;2022-04-09T09:00:00 2022-04-09T19:00:00;2022-04-10T09:00:00 2022-04-10T19:00:00;2022-04-11T09:00:00 2022-04-11T19:00:00;2022-04-12T09:00:00 2022-04-12T19:00:00;2022-04-13T09:00:00 2022-04-13T19:00:00;2022-04-14T09:00:00 2022-04-14T19:00:00;2022-04-15T09:00:00 2022-04-15T19:00:00

