Châlons-en-Champagne, Marne Festival Playmobil

Marne

Festival Playmobil 2021-10-16 – 2021-11-26 Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt

Châlons-en-Champagne Marne Les Playmobil envahissent le Capitole en Champagne ! Le Festival Playmobil, c’est un événement unique dans le Grand Est. Une exposition de Playmobil issus de collections privées, pour les petits et les grands. De quoi s’émerveiller pour les uns, ou retomber en enfance pour les autres. Les thèmes représentés seront variés : château géant, banquet de chevaliers, monuments connus, reconstitutions d’événements historiques et bien d’autres surprises. Le Festival sera riche en animations !

– Tombola avec la billetterie

– Stand de maquillage

– Tables de jeu

– Manuel le Magicien

– Stands de vente avec des boîtes anciennes ou inédites et des pièces détachées

– Buvette et petite restauration Festival Playmobil 2021 dernière mise à jour : 2021-10-13 par

