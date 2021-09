Senlis Senlis Oise, Senlis Festival Play It Again Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

Festival Play It Again Senlis, 18 septembre 2021, Senlis. Festival Play It Again 2021-09-18 – 2021-09-18

Senlis Oise 5 Notre sélection de films d’hier à revoir sur grand écran.

Les films étrangers sont tous en version originale sous-titrée. -Samedi 18 septembre à 21h : Ciné plein air : Fanfan la Tulipe (dans le cadre des Journées du Patrimoine).

-Lundi 20 septembre à 20h30 : Ciné conférence : Elephant man (VOstfr), animé par Vincent Baticle, enseignant et chercheur en cinéma.

-Dimanche 26 septembre à 20h45 : Ciné-Conférence : Michael Cimino, un mirage américain (VOstfr), animé par Martin Drouot, scénariste. Programme complet sur le site du cinéma. Notre sélection de films d’hier à revoir sur grand écran.

Les films étrangers sont tous en version originale sous-titrée. -Samedi 18 septembre à 21h : Ciné plein air : Fanfan la Tulipe (dans le cadre des Journées du Patrimoine).

-Lundi 20 septembre à 20h30 : Ciné conférence : Elephant man (VOstfr), animé par Vincent Baticle, enseignant et chercheur en cinéma.

-Dimanche 26 septembre à 20h45 : Ciné-Conférence : Michael Cimino, un mirage américain (VOstfr), animé par Martin Drouot, scénariste. Programme complet sur le site du cinéma. Notre sélection de films d’hier à revoir sur grand écran.

Les films étrangers sont tous en version originale sous-titrée. -Samedi 18 septembre à 21h : Ciné plein air : Fanfan la Tulipe (dans le cadre des Journées du Patrimoine).

-Lundi 20 septembre à 20h30 : Ciné conférence : Elephant man (VOstfr), animé par Vincent Baticle, enseignant et chercheur en cinéma.

-Dimanche 26 septembre à 20h45 : Ciné-Conférence : Michael Cimino, un mirage américain (VOstfr), animé par Martin Drouot, scénariste. Programme complet sur le site du cinéma. Festival play it again dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Senlis Adresse Ville Senlis lieuville 49.2083#2.586