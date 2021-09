Créon Créon Créon, Gironde Festival Play it again! In the Mood for Love Créon Créon Catégories d’évènement: Créon

Gironde

Festival Play it again! In the Mood for Love Créon, 28 septembre 2021, Créon. Festival Play it again! In the Mood for Love 2021-09-28 – 2021-09-28

Créon Gironde 4.5 EUR Dans le cadre du festival “Play it Again” 20 ans après, redécouvrez au cinéma le film romantique ultime “In The Mood for Love” ,dans une copie restaurée 4K exceptionnelle… Hong Kong, 1962.

Avec une présentation par Jean-Michel Parker ! Dans le cadre du festival “Play it Again” 20 ans après, redécouvrez au cinéma le film romantique ultime “In The Mood for Love” ,dans une copie restaurée 4K exceptionnelle… Hong Kong, 1962.

Avec une présentation par Jean-Michel Parker ! +33 5 56 23 30 04 Dans le cadre du festival “Play it Again” 20 ans après, redécouvrez au cinéma le film romantique ultime “In The Mood for Love” ,dans une copie restaurée 4K exceptionnelle… Hong Kong, 1962.

Avec une présentation par Jean-Michel Parker ! Ciné Max linder dernière mise à jour : 2021-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Créon, Gironde Autres Lieu Créon Adresse Ville Créon lieuville 44.774#-0.34863