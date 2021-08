Ramonville-Saint-Agne Cinéma L'Autan Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Festival Play it again Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Festival Play it again Cinéma L’Autan, 19 septembre 2021, Ramonville-Saint-Agne. Festival Play it again

du dimanche 19 septembre au mardi 28 septembre à Cinéma L’Autan

### **Elephant man de David Lynch en VO** * Lundi 20 septembre à 21h * Mardi 21 septembre à 18h30 Résumé —— Londres, 1884. Le chirurgien Frederick Treves découvre un homme complètement défiguré et difforme, devenu une attraction de foire. John Merrick, ” le monstre “, doit son nom de Elephant Man au terrible accident que subit sa mère. Alors enceinte de quelques mois, elle est renversée par un éléphant. Impressionné par de telles difformités, le Dr. Treves achète Merrick, l’arrachant ainsi à la violence de son propriétaire, et à l’humiliation quotidienne d’être mis en spectacle. Le chirurgien pense alors que ” le monstre ” est un idiot congénital. Il découvre rapidement en Merrick un homme meurtri, intelligent et doté d’une grande sensibilité. Bande-annonce ————- [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587657&cfilm=180.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587657&cfilm=180.html) ### **Les aventures fantastiques de Georges Mélies** * Dimanche 19 septembre à 16h Résumé —— Un programme de 4 films de Georges Méliès – 1902/1911 – 55 min Longtemps avant Harry Potter, le cinéma racontait déjà des aventures fantastiques. Laissez-vous entraîner en dirigeable, au Pôle nord avec le professeur Maboul ou sur l’île de Robinson, la fantaisie est toujours au pouvoir dans ces quatre films de Georges Méliès à découvrir en famille. ### Bande-annonce : [[https://youtu.be/WF6gxr78z1o](https://youtu.be/WF6gxr78z1o)](https://youtu.be/WF6gxr78z1o) ### **In the mood for love, de Wong Kar Waï en VO** * Lundi 27 septembre à 21h * Mardi 28 septembre à 18h30 Résumé —— 20 ans après, redécouvrez au cinéma le film romantique ultime, dans une copie restaurée 4K exceptionnelle… Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une chambre chez Mme Suen. Le même jour et sur le même palier, s’installe M. Chow. Leurs conjoints sont souvent absents. Un jour, M. Chow et Mme Chan découvrent que leurs époux sont amants. Blessés, ils se fréquentent alors de plus en plus et développent eux aussi une liaison… ### Bande-annonce [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19467187&cfilm=26389.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19467187&cfilm=26389.html) Ciné classique – Festival Play It Again Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-20T21:00:00 2021-09-20T23:00:00;2021-09-21T18:30:00 2021-09-21T20:30:00;2021-09-27T21:00:00 2021-09-27T23:00:00;2021-09-28T18:30:00 2021-09-28T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Cinéma L'Autan Adresse place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ville Ramonville-Saint-Agne lieuville Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne