**PLASTIQUE DANSE FLORE** est un projet artistique dédié à la création contemporaine, plastique et chorégraphique, dans les jardins et paysages du Potager du Roi. Son ambition est de sensibiliser le public à la création contemporaine, en présentant des projets plastiques et chorégraphiques qui interrogent la notion de paysage, d’environnement, et favorise le dialogue entre art et patrimoine historique. Ce projet est porté par une association de professionnel(le)s de la culture, oeuvrant dans les domaines du spectacle vivant et des arts visuels, dans un partenariat privilégié avec l’École Nationale Supérieure de Paysage et le Potager du Roi, à Versailles. Depuis 2007, un festival est organisé chaque année en septembre, en plus de temps de résidences étalés au fil des saisons.

Plein tarif 15 euros, Tarif réduit 10 euros (senior, demandeur d’emploi, famille nombreuse, situation d’handicape – 25 ans) Gratuité – 12 ans.

École nationale supérieure de paysage – Potager du Roi 10, rue du Maréchal Joffre – 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines



