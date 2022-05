Festival Plantez là, le Copeau à Assier Assier, 27 mai 2022, Assier.

Festival Plantez là, le Copeau à Assier Assier

2022-05-27 18:30:00 – 2022-05-27

Assier Lot

6 EUR 6 12 Vendredi 27 mai

18h : Inauguration ! Venez fêter avec nous l’ouverture du Copeau et participer au lancement d’un nouveau lieu assiérois.

18h30 Rapprochons-nous / La mondiale Générale

Rapprochons-nous est une forme courte pour 3 opérateurs et 20 radios. Partons de nous, de notre perception du monde et de nos besoins vitaux. Constatons et agissons. Rapprochons-nous est un rendez-vous, une invitation à se donner du temps, à se croire unique. Unique et sans prétention. Unique et commun. Unique et dérisoire. Personne n’est irremplaçable donc tout le monde est essentiel.

spectacle en extérieur de 30 min A partir de 8 ans, tarif 8€ 6€

21h L’Homme canon / Des Clous

Il est le projectile et il pèse de tout son poids pour décrire sa courbe héroïque. Quelque part, elle chante, et il plane. Tous deux, bien conscients du caractère poétique et kamikaze de la chose, se consument puis s’évaporent.

Dans l’homme canon, il est question d’ultime vertige – Ivresse dans la sobriété et Jubilation dans la retenue.

En intérieur 50 min, A partir de 6 ans

Samedi 28 mai

15h Rapprochons-nous / La mondiale Générale, spectacle en extérieur de 30 min ; A partir de 8 ans

16h L’Homme canon / Des Clous, En intérieur 50 min, A partir de 6 ans

17h30 Formule / Collectif Petit Travers

Au fil d’un dialogue avec le batteur, véritable métaphore de l’orchestre de cirque, le jongleur rayonne sur la piste, encerclée par les spectateurs. Dans un dispositif où priment l’énergie et l’écoute, les interprètes jouent des singularités de leurs pratiques et fabriquent une pièce brute, à voir et à entendre.

En Extérieur 30 min ; A partir de 6 ans

19h StOïk / Les GüMs

Ils sont là, Monsieur et Madame tout le monde, sans rien. Ils veulent toujours bien faire pour mieux rater. La granditude du rien pour montrer la petitude du tout. Il est grand dégingandé et mollasson, veut bien faire. Elle est petite, énergétique, rablette mais tout ça la dépasse. Ils sont proches d’eux-mêmes et du public. Un monde burlesque où l’exploit sort de l’extraordinaire pour devenir ordinaire.

En extérieur 55 min A partir de 5 ans

21h Bal Forro / Forró da Lua

Forró da Lua c’est un bal en plein cœur, un hymne à la joie, un hymne à la vie : on chaloupe, on glisse, on s’enivre dans l’univers chaud et multicolore des bals du nordeste brésilien. Un bal pour retrouver le lien social, la chaleur humaine qu’engendre les fêtes populaires !

En intérieur Illimité … Pour tous

Cette année encore, Plantez-là sera une pause au milieu du printemps. Un moment pour planter le chapiteau, ou plutôt les chapiteaux. Un moment pour partager, voir et échanger. Un moment pour danser et s’amuser.

Jeux, repas, spectacles pour toute la famille, l’envie étant d’être ensemble avec les plus petits ou entre amis lorsqu’il s’agit de spectacles qui s’adressent aux adultes.

Apéro musical, animations, “espace jeux”, petite restauration,buvette et autres surprises vous attendent sur le site!

asso.desclous@gmail.com +33 6 21 87 43 87

