Festival Place des Courts, 18 juin 2022 18:00, Usclas-du-Bosc.

Pour l’année 2022, Place des Courts, en association avec la Coop Ludique, organise à nouveau son festival de court-métrage en partenariat avec la commune d’Usclas-du-Bosc et la carrière « Les roches bleues ».

Il aura lieu le 18 juin à partir de 18h00 à Usclas du Bosc (Hérault).

Il débutera par une partie musicale avec à l’affiche :

La Chorale de Poche d’Usclas qui se produira pour la première fois en public.

La Compagnie des Petites Chipies viendra danser ses nouvelles chorégraphies.

Nicolas Ehretsmann, guitariste et compositeur qui a sorti son troisième album “Story of a ghost” en 2020, jouera ensuite plusieurs de ses compositions. Son clip, Ghost, réalisé par Marc Dessup est visible sur youtube.

Elise Berthelier interprétera ses chansons drôles … mais pas que!

Les musiciens de Raf et amigos présenteront des chansons originales et quelques reprises.

Et pour finir la partie musicale, en attendant la nuit, un bal trad viendra mettre de la bonne humeur, animé par Biscam pas et son “caller” qui proposent des contredanses québécoises à la sauce occitane.

Vers 10h30 les lumières s’éteindront et la magie du cinéma opérera grâce aux 5 courts-métrages sélectionnés par les organisateurs.

Réalisateurs et invités sont attendus. L’année dernière le festival, pour des raisons sanitaires, avait eu lieu en ligne.

Le gagnant 2021 Thomas Rio et la comédienne Elise Berthelier, pour le film « Moulinex libère la femme », seront présents. Leur film sera projeté en invité.

Le comédien Jean-Claude Dreyfus remettra le prix décerné par le public.