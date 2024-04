Festival Place aux Mômes We connect the world Danse de rue et acrobatie Rue Méjou Bihan Guilvinec, mardi 20 août 2024.

Festival Place aux Mômes We connect the world Danse de rue et acrobatie Rue Méjou Bihan Guilvinec Finistère

Spectacle mélangeant le Breaking, les acrobaties et la comédie.

Festival des arts vivants, festif et culturel et 100 % gratuit. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-20 17:30:00

fin : 2024-08-20 18:15:00

Rue Méjou Bihan Esplanade- Centre Loisirs et Culture

Guilvinec 29730 Finistère Bretagne

L’événement Festival Place aux Mômes We connect the world Danse de rue et acrobatie Guilvinec a été mis à jour le 2024-04-05 par OT Destination Pays Bigouden Sud