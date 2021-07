Festival Place aux Mômes « Ti Canaille » Perros-Guirec, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Perros-Guirec.

Festival Place aux Mômes « Ti Canaille » 2021-07-22 – 2021-07-22 Dans les jardins du Palais des Congrès 1 boulevard Joseph Le Bihan

Perros-Guirec Côtes d’Armor

Tous les ans, le Festival Place aux Mômes met à l’honneur les arts vivants à travers une programmation éclectique et originale. Un moment de détente, de rire et d’émerveillement à vivre en famille!

« Ti Canaille » Cie Olifan

Guidé par les étoiles où tous les rêves se chantent, le groupe nous fait naviguer au gré des courants et des styles musicaux en tirant sur les cordes, en sifflant à tous vents à la découverte de trésors d’instruments! Un florilège de chansons du monde et d’aventures à partager en famille pour rêver, chanter et danser.

Durée: 50 min – Spectacle à 17h

Animation gratuite pour tous dans les jardins du Palais des Congrès (plage de Trestraou).

+33 2 96 49 02 45 https://www.sensation-bretagne.com/festival-place-aux-momes-spectacles-enfants-gratuits-2-2/

