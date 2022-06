Festival Place aux Mômes – Spectacle Les petits plats dans les grands – Théâtre d’improvisation Guilvinec Guilvinec Catégories d’évènement: Finistère

Guilvinec

Festival Place aux Mômes – Spectacle Les petits plats dans les grands – Théâtre d’improvisation Guilvinec, 23 août 2022, Guilvinec. Festival Place aux Mômes – Spectacle Les petits plats dans les grands – Théâtre d’improvisation

Esplanade- Centre Loisirs et Culture Rue Méjou Bihan Guilvinec Finistère Rue Méjou Bihan Esplanade- Centre Loisirs et Culture

2022-08-23 17:30:00 – 2022-08-23

Rue Méjou Bihan Esplanade- Centre Loisirs et Culture

Guilvinec

Finistère 3 comédiens jouent des scènes dont les « ingrédients »

sont imposés par le public dans un joli décor de restaurant

Régis Langlais, musicien bruiteur également en impro live, accompagne le mouvement ! 3 comédiens jouent des scènes dont les « ingrédients »

sont imposés par le public dans un joli décor de restaurant

Régis Langlais, musicien bruiteur également en impro live, accompagne le mouvement ! Rue Méjou Bihan Esplanade- Centre Loisirs et Culture Guilvinec

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Guilvinec Other Lieu Guilvinec Adresse Guilvinec Finistère Rue Méjou Bihan Esplanade- Centre Loisirs et Culture Ville Guilvinec lieuville Rue Méjou Bihan Esplanade- Centre Loisirs et Culture Guilvinec Departement Finistère

Guilvinec Guilvinec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guilvinec/

Festival Place aux Mômes – Spectacle Les petits plats dans les grands – Théâtre d’improvisation Guilvinec 2022-08-23 was last modified: by Festival Place aux Mômes – Spectacle Les petits plats dans les grands – Théâtre d’improvisation Guilvinec Guilvinec 23 août 2022 Esplanade- Centre Loisirs et Culture Rue Méjou Bihan Guilvinec Finistère

Guilvinec Finistère