Roscoff Finistère Festival Place aux Mômes : Théâtre “Un grain de folie” du Théâtre Gili Gili / Barto : Contorsionniste, clown, pitre… Barto est avant-tout un comique acrobatique. Coiffé d’un casque en cuir d’antan, ce personnage loufoque est plein de surprises : il jongle avec des torches

enflammées, en équilibre précaire sur une jambe et sur un fil, ou encore imite des animaux avec pour seul accessoire un gant de vaisselle rose et ses talents de mime. Spectacle pour enfants (tout public). Durée 40 min.

En intérieur, salle polyvalente de Lagadenou, sur présentation du Pass Sanitaire pour les adultes accompagnants.

