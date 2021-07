Roscoff Roscoff Finistère, Roscoff Festival Place aux Mômes Roscoff Roscoff Catégories d’évènement: Finistère

Roscoff

Festival Place aux Mômes Roscoff, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Roscoff. Festival Place aux Mômes 2021-07-07 – 2021-07-07 Lagadennou Complexe sportif

Roscoff Finistère Festival Place aux Mômes : Conte musical Avec la compagnie Les Fées Railleuses / »La Planète Mer » :Embarquez-vous sur la Planète Mer ! A coup de chansons

et de détournements d’objets, deux musiciens racontent l’histoire d’une petite fille, qui se trouve embarquée avec une troupe de pirates déjantés.

Un voyage en mer où seront traités des sujets comme le partage du pouvoir, l’équité, l’égalité des sexes, l’écologie, la croissance… Spectacle pour enfants (tout public). Durée 40-45 min.

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Roscoff Étiquettes évènement : Autres Lieu Roscoff Adresse Lagadennou Complexe sportif Ville Roscoff lieuville 48.71696#-3.98698