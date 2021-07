Festival Place aux Mômes Plouescat, 9 août 2021-9 août 2021, Plouescat.

Festival Place aux Mômes 2021-08-09 18:00:00 – 2021-08-09 19:00:00 Amphithéâtre extérieur 14 Place du Dauphin

Plouescat Finistère Plouescat

Spectacle « Guard save the Queen » par la Cie Radio cirque. Un garde dévoué. Le garde du kingdom of something prend ses fonctions auprès de la porte des toilettes de la Reine. Mais l’attente toute protocolaire finit par trop durer, et il faut se rendre à l’évidence, la reine a disparu! Il va falloir un grand courage et un peu d’aide pour réaliser la mission de sa vie : Sauver la reine. Spectacle familial sur réservation obligatoire à la médiathèque.

+33 2 98 69 88 81 http://www.facebook.com/mediatheque.plouescat

