Festival Place aux Mômes Névez, 13 juillet 2022, Névez.

Festival Place aux Mômes Névez

2022-07-13 – 2022-07-13

Névez 29920

Crée par Sensation Bretagne, le festival « Place aux Mômes » se tiendra à nouveau cet été sur le littoral armoricain.

Pour cette 25ème édition le collectif plongera une fois de plus enfants et parents dans des univers merveilleux et enchantés, nourris par la virtuosité et le savoir-faire complice d’artistes talentueux. Clowns, acrobates, magiciens et autres joyeux lurons des 7 compagnies participantes, tous au service du rire et de la bonne humeur intergénérationnelle.

Pas réservation au préalable / repli en salle des sports de Névez en cas de pluie

