Festival Place aux Mômes : Microbini Binic-Étables-sur-Mer, 9 août 2022, Binic-Étables-sur-Mer.

Festival Place aux Mômes : Microbini Place le Pomellec Binic Binic-Étables-sur-Mer

2022-08-09 17:30:00 – 2022-08-09 18:30:00 Place le Pomellec Binic

Binic-Étables-sur-Mer 22520 Binic-Étables-sur-Mer

Un spectacle, amusant et éducatif, mélangeant à la fois science, poésie et aventure, imaginé dans un univers infiniment petit et dont le message est clair : faire comprendre aux enfants d’une manière ludique, l’importance d’avoir une bonne hygiène corporelle ! Un show d’un duo de clowns et de marionnettes pour les enfants à partir de 4 ans et leurs familles. – Comédie, humour, clown et marionnettes. Organisé par l’Office de Tourisme en collaboration avec le réseau Sensation Bretagne.

+33 2 96 73 60 12

Un spectacle, amusant et éducatif, mélangeant à la fois science, poésie et aventure, imaginé dans un univers infiniment petit et dont le message est clair : faire comprendre aux enfants d’une manière ludique, l’importance d’avoir une bonne hygiène corporelle ! Un show d’un duo de clowns et de marionnettes pour les enfants à partir de 4 ans et leurs familles. – Comédie, humour, clown et marionnettes. Organisé par l’Office de Tourisme en collaboration avec le réseau Sensation Bretagne.

Place le Pomellec Binic Binic-Étables-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-18 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme