Festival Place aux Mômes: “Microbini!”

2022-07-21 – 2022-07-21

Tous les ans, le Festival Place aux Mômes met à l’honneur les arts vivants à travers une programmation éclectique et originale. Un moment de détente, de rire et d’émerveillement à vivre en famille!

“Connaissez-vous les microbes sur le bout des doigts ?

Deux scientifiques vous proposent une expérience unique : observer et comprendre la vie des microbes.

Quelle est la différence entre les bactéries et les virus ?

Ou les trouve-t-on ?

Comment se reproduisent-ils ?

Quelle est leur utilité et leur dangerosité ?

Grâce à des valises remplies de microbes et un décor représentant une partie de peau agrandie 5 millions de fois au microscope électronique, ces 2 ambassadeurs nous font entrer dans un monde infiniment petit pour une grande expérience inoubliable.”

Spectacle Familial des 4 ans.

Durée: 40 min – Spectacle à 17h

Animation gratuite pour tous dans les jardins du Palais des Congrès – Plage de Trestraou – en juillet et en août.

dernière mise à jour : 2022-04-22 par