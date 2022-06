Festival Place aux Mômes : Les Petits Plats dans les Grands

Festival Place aux Mômes : Les Petits Plats dans les Grands, 19 juillet 2022, . Festival Place aux Mômes : Les Petits Plats dans les Grands

2022-07-19 17:30:00 – 2022-07-19 18:30:00 Dans un décor farfelu de restaurant, trois cuisiniers attrapent les idées des enfants pour en faire des histoires.

Spectacle pour petits gourmands dès 4 ans (et leurs parents grands gourmets). Durée: 50 minutes . Organisé par l’Office de Tourisme en collaboration avec le réseau Sensation Bretagne. Dans un décor farfelu de restaurant, trois cuisiniers attrapent les idées des enfants pour en faire des histoires.

Spectacle pour petits gourmands dès 4 ans (et leurs parents grands gourmets). Durée: 50 minutes . Organisé par l’Office de Tourisme en collaboration avec le réseau Sensation Bretagne. dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville